ВАКАНСИИ. Госпожнадзор Якутии приглашает на работу

На службу в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) требуются:

1. Заместитель начальника в отдел надзорной деятельности по Алданскому району;

2. Начальник в отделение надзорной деятельности по Анабарскому району;

3. Начальник в отделение надзорной деятельности по Булунскому району;

4. Начальник в отделение надзорной деятельности по Верхоянскому району;

5. Старший инженер в отдел надзорной деятельности по Мирнинскому району;

6. Начальник в отделение надзорной деятельности по Намскому району;

7. Дознаватель в отдел надзорной деятельности по Нерюнгринскому району;

8. Начальник в отделение надзорной деятельности по Оймяконскому району;

9. Начальник в отделение надзорной деятельности по Среднеколымскому району;

10. Начальник в отделение надзорной деятельности по Эвено-Бытантайскому району.

Требования к кандидатам:

Возраст до 35 лет;

Гражданство Российской Федерации;

Образование: высшее (пожарно-технического профиля и юридическое);

Отсутствие судимости;

Не занимающиеся предпринимательской̆ деятельностью;

Годные по состоянию здоровья к службе в ФПС.

Кандидатам необходимо лично обращаться с документами (паспорт, военный билет, диплом об образовании) в Управление надзорной деятельности и профилактической работы по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2 или направить резюме на адрес электронной почты und01@mail.ru. Контактный телефон: (4112)507-735.

