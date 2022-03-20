#ВАКАНСИИ. Госпожнадзор Якутии приглашает на работу
На службу в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) требуются:
1. Заместитель начальника в отдел надзорной деятельности по Алданскому району;
2. Начальник в отделение надзорной деятельности по Анабарскому району;
3. Начальник в отделение надзорной деятельности по Булунскому району;
4. Начальник в отделение надзорной деятельности по Верхоянскому району;
5. Старший инженер в отдел надзорной деятельности по Мирнинскому району;
6. Начальник в отделение надзорной деятельности по Намскому району;
7. Дознаватель в отдел надзорной деятельности по Нерюнгринскому району;
8. Начальник в отделение надзорной деятельности по Оймяконскому району;
9. Начальник в отделение надзорной деятельности по Среднеколымскому району;
10. Начальник в отделение надзорной деятельности по Эвено-Бытантайскому району.
Требования к кандидатам:
Возраст до 35 лет;
Гражданство Российской Федерации;
Образование: высшее (пожарно-технического профиля и юридическое);
Отсутствие судимости;
Не занимающиеся предпринимательской̆ деятельностью;
Годные по состоянию здоровья к службе в ФПС.
Кандидатам необходимо лично обращаться с документами (паспорт, военный билет, диплом об образовании) в Управление надзорной деятельности и профилактической работы по адресу: г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2 или направить резюме на адрес электронной почты und01@mail.ru. Контактный телефон: (4112)507-735.
+7 (999) 174-67-82