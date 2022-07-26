В Якутске задержан мужчина с полными карманами наркотиков

Он забрал из тайников в Хангаласском районе оптовую партию наркотиков, которые в дальнейшем планировал, расфасовав на более мелкие дозы.

На одной из улиц Якутска в Республике Саха правоохранители задержали по подозрению в незаконном обороте наркотических средств задержали 34-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у него полицейские обнаружили и изъяли у него свёрток с запрещённым веществом, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В дальнейшем в ходе осмотра арендованной им квартиры внутри электрической плиты было найдено еще два крупных полимерных пакета с аналогичным содержимым, а также упаковочные материалы для расфасовки. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются наркотическим средством синтетического происхождения — N-метилэфедрон общей массой около 1 кг.



По данным оперативников, злоумышленник работал на один из нелегальных интернет-магазинов, занимающихся распространением запрещённых веществ. Он забрал из тайников в Хангаласском районе оптовую партию наркотиков, которые в дальнейшем планировал, расфасовав на более мелкие дозы, сбыть на территории города Якутска бесконтактным способом через схроны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





