В Якутске вор похищал телефоны и снимал деньги с банковских карт

В отделы полиции МУ МВД России «Якутское» стали поступать заявления граждан о кражах их мобильных телефонов и денежных средств с банковской карты. Общая сумма материального ущерба составила порядка 262 690 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками отдела уголовного розыска и отдела раскрытия имущественных преступлений установлено, что все хищения совершил один подозреваемый — ранее судимый 38-летний мужчина.

Выяснилось, что все кражи происходили после совместного распития спиртных напитков. Злоумышленник, улучив момент, незаметно похищал сотовые телефоны и переводил денежные средства с банковских карт потерпевших с помощью услуги «мобильный банк».

Вместе с тем, в ходе разбирательств, полицейские выявили причастность подозреваемого к совершению грабежа. Установлено, что, проходя мимо открытой двери одной из квартир, он заметил компанию, распивающую спиртные напитки. Воспользовавшись этим, злоумышленник прошел внутрь и открыто похитил смартфон, лежавший на столе, после чего скрылся. Позже он обнаружил в чехле мобильного телефона банковскую карту, которой в течение нескольких дней расплачивался в магазинах.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению 8 эпизодов противоправной деятельности.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Подозреваемый водворен в следственный изолятор.