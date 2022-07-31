В Якутске состоялась презентация книги клуба «Ветеран»



27 июля в Окружной администрации Якутска состоялась презентация книги клуба «Ветеран» под названием «Вместе по жизни». В мероприятии приняли участие: первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Наталья Степанова и руководитель Управления социальной защиты населения и труда города Якутска Семен Матвеев.

На мероприятии отметили, что клуб «Ветеран» является помощником в претворении в жизнь многих идей и задач, стоящих перед городом Якутском, принимает активное участие в военно-патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, ведет активную работу по социальной поддержке пожилых граждан.

«В этом году клубу исполняется 57 лет. Книга вышла с опозданием из-за пандемии. От имени наших ветеранов благодарю администрацию города, городскую Думу и Управление соцзащиты Якутска. Они нас действительно всегда поддерживают во всем», — сказала председатель клуба «Ветеран» Ирина Соловьева.

В книге клуба «Ветеран» под названием «Вместе по жизни» собраны воспоминания, статьи о деятельности клуба, а также фотографии разных лет.

«Книга также хранит память о людях, которых уже нет рядом с нами. Пока мы их помним и говорим о них, они всегда будут рядом с нами и продолжат жить в нашем обществе. Хочется выразить благодарность Ирине Сергеевне Соловьевой за книгу и за всю работу, которая проводится клубом „Ветеран“», — отметила первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова.

Она отметила, что ветеранские общественные организации являются одними из самых активных. «Это люди, которые первыми проявляют инициативу и проводят различные мероприятия. Жизнь наших горожан, людей старшего поколения, благодаря таким общественным организациям становится еще ярче и интереснее. Поэтому работа, которую вы проводите, очень важная и нужная», — добавила первый заместитель Председателя Якутской городской Думы.

В завершение Евдокия Евсикова вручила благодарности Председателя Якутской городской Думы и памятные подарки председателю и членам клуба «Ветеран».