В Якутске впервые прошло шествие Семейного фестиваля

В Якутии первый республиканский семейный фестиваль ознаменовался парадным шествием, в котором приняли участие наши золотые, молодые, многодетные и приемные семьи, трудовые династии, представители общественности и трудовых коллективов.

Возглавили колонну золотые семьи Якутии, которые являются настоящим примером супружеского счастья – семьи Яковлевых Григория Семеновича и Евдокии Ксенофонтовны, Денисовых Михаила Михайловича и Марии Константиновны. Карету сопровождали модели коллекции «Молочное изобилие» Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх». Коллекция стала дипломантом 2 степени Евразийского конкурса национального костюма «Этно — Эрато 2022». Ее создали мастера из разных городов и улусов республики: Якутска, Хангаласского, Вилюйского, Мирного, Томпонского улусов.

Далее шествовали в колоннах новобрачные, «Автобус радости», семьи с детскими колясками, с детьми Строительного, Автодорожного, Октябрьского, Центрального, Центрального, Губинского, Гагаринского, Сайсарского управ г. Якутска, а также из Хангаласского, Намского и Горного районов, Совет многодетных матерей города Якутска «Счастливый мир», патриотический клуб «Городской патруль», детский педагогический отряд «Здравствуйте», «Активное долголетие».

Крепкие семьи Павловых Сергея Павловича и Светланы Давыдовны, Колмогоровых Иннокентия Николаевича и Анны Афанасьевны, Захаровых Александра Афанасьевича и Яны Афанасьевны, «серебряные» волонтеры, центра «Сосновый бор», курсисты «Школы третьего возраста», модельной студии женственности и красоты «Ситэ-Кэрэ», получатели медицинских и социальных услуг Центра активного долголетия клиники «Аврора».

Ценители танца – Центр калланетики и танца Марины Кузьминой танцевальной фитнес-группы «Зумба голд», национальные пары Дома дружбы народов, общественные организации Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России», Региональное общественное движение постоянно действующего открытого Форума женщин Республики Саха (Якутия) «Подруги-Дьуегэлэр», Общественное движение «Союз женских организаций Республики Саха (Якутия)», Якутское региональное отделение Национального общественного комитета «Российская семья», Общественная организация «Лига женщин города Якутска», Лига отцов Республики Саха (Якутия), семьи трудовых коллективов.

В год Матери Республики Саха (Якутия) главой республики Айсеном Николаевым уделено особое внимание поддержке семейных ценностей и укреплению института семьи, приняты дополнительные меры поддержки многодетных и приемных семей. Успешно реализуется национальный проект «Демография», развивается система финансовой поддержки семей при рождении детей, создаются современные условия для развития детей, внедряются новые технологии в сфере образования и здравоохранения. Благодаря слаженной работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, общественности, Республика Саха (Якутия) многие годы сохраняет лидирующие позиции в области демографического развития Дальнего Востока.



