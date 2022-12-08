В Якутске подвели итоги V конкурса правовых инициатив

8 декабря состоялось торжественное награждение победителей общегородского конкурса правовых инициатив, посвященного 200-летию образования первого представительного органа города Якутска.

Конкурс проводится в городе Якутске ежегодно с 2017 года с целью выявления перспективных проектов нормативных правовых актов, направленных на развитие городского округа «города Якутск» и законодательства в целом. В этом году в нем приняли участие 17 участников, которые представили 14 проектов нормативных правовых актов.

«Должен признаться, проекты участников меня приятно удивили. Отрадно, что у нас есть молодежь, готовая работать над проектами, направленными на урегулирование наболевших и очень серьезных вопросов. Были затронуты темы по организации деятельности частных пляжей, изменений в пенсионном законодательстве для северян, антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях, усилению гарантий защиты для медицинских работников, социальной поддержке незащищенных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов и выразил благодарность каждому участнику за неравнодушие, активную жизненную позицию и свежий взгляд на решение очень важных вопросов.

По итогам конкурса первое место заняла работа Татьяны Галецкой, которая подготовила нормативный правовой акт «Об утверждении перечня дополнительного оборудования в общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) по противодействию идеологии терроризма на территории РС(Я)».

Согласно проекту, в целях минимизации и ликвидации последствий проявлений террористических актов предлагается введение дополнительного оборудования в общеобразовательные учреждения в города Республики Саха (Якутия) с численностью населения более 10 тысяч человек, а именно альпинистского оборудования для безопасной эвакуации из здания образовательного учреждения и электромагнитных замков для систем контроля доступа.

Все участники получили сертификаты, а победители награждены дипломами и ценными призами.

Отметим, что несколько проектов победителей общегородского конкурса правовых инициатив прошлых лет получили свое реальное воплощение. Так, идея проекта Айсена Михайлова, занявшего второе место, воплотилась в статье 11 Закона РС(Я) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» в редакции от 26 февраля 2020 г. и успешно используется в работе Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я).

Также проект «Об утверждении концепции развития велодвижения на территории ГО «город Якутск» представленный Геннадием Бурнашевым, занявший первое место, впоследствии был косвенно претворен в жизнь как в технических заданиях к муниципальным контрактам по строительству автомобильных дорог, так и в Правилах благоустройства городского округа «город Якутск».