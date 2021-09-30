В Якутске открылся XI Международный арктический фестиваль «Северное сияние»

29 октября в Якутске стартовал XI Международный арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние».

Концерт-открытие состоялся в Культурном центре «Сергеляхские огни», прошел в рамках III Международного Северного форума по устойчивому развитию регионов Севера и Арктики и был посвящен Дню государственности Республики Саха (Якутия).

В начале концерта с приветственным словом выступили министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов, исполнительный директор Северного форума Владимир Николаевич Васильев и генеральный директор Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Галины Михайловны Кривошапко – Туйаара Игоревна Пестрякова.

Открыла программу Симфоническая фантазия «Арктика» Николая Михеева в исполнении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Натальи Базалевой.

В программе концерта прозвучали четыре части Симфонии №2 Александра Бородина, «Славянский марш» Петра Чайковского, «Фантазия на якутские темы» Юрия Степанова.

Справка:

Международный арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние» проводится с 2011 года ежегодно в Республике Саха (Якутия) и традиционно посвящен Международному Дню музыки – 1 октября. Организатором является Государственная филармония Республики Саха (Якутия) им. Г.М. Кривошапко.

В 2012, 2013 годах фестиваль «Северное сияние» прошел под эгидой Культурной Олимпиады «Сочи-2014».

Фестивальные концерты осуществляются в течение октября в Якутске, на территории республики и за ее пределами с участием музыкантов мирового уровня. В разные годы концерты фестиваля прошли в Москве, Санкт-Петербурге, г. Хабаровске, Вашингтоне (США), Вонджу (Южная Корея).

В 2015 году закрытие фестиваля состоялось в Мариинском театре -Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica» под управлением Натальи Базалевой фестивальным концертом открыл Абонемент № 50 легендарного театра в 233-м сезоне и завершил V Международный Арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние».

В 2017 году по рейтингу Аналитического агентства ТурСтат музыкальный фестиваль «Северное сияние» в Якутии вошел в первую десятку событийного туризма.

В этом году фестиваль «Северное сияние» будет представлен в столице Урала – Екатеринбурге. Государственный симфонический оркестр даст три концерта в рамках VI Симфонического форума:

2 октября 17:00 г. Каменск-Уральский

Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica

Главный дирижёр — Фабио Мастранджело

В программе:

Чайковский. Славянский марш

Стравинский. Музыка балета «Поцелуй феи»

Прокофьев C. Симфония № 7

3 октября 17:00, Большой зал филармонии Свердловской государственной академической филармонии, Екатеринбург

Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica

Главный дирижёр — Фабио Мастранджело

В программе

Чайковский. Славянский марш

Бородин. Симфония № 2 «Богатырская»

Стравинский. Музыка балета «Поцелуй феи»

Прокофьев C. Симфония № 7

БУДЕТ ТРАНСЛЯЦИЯ, КОНЦЕРТ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ https://sgaf.ru

4 октября 18:00, ДК им. В.К. Костевича, Ирбит

Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica

Дирижер — Наталья Базалева

В программе

Бородин. Симфония № 2 «Богатырская»

Чайковский. Славянский марш

Михеев. Симфоническая поэма «Arctica»

Степанов. Фантазия на якутские темы

А в Якутске в этом году мы ждем в гости органиста Дечебала Григоруцэ (Румыния – Россия), исполнителя на бас-балалайке Михаила Дзюдзю (Санкт-Петербург), состоится джазовый концерт Рональда Бейкера (США) и трио Алексея Черемизова (Санкт-Петербург), дирижера Эммануэля Делюка-Барома (Франция), и, конечно же, будут радовать своих поклонников наши филармонические коллективы – Симфонический хор, струнный ансамбль «Арко Артико», ансамбль балалаечников «БалАнс» и Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica.

Программа очень насыщенная и интересная! Билеты на концерт можно приобрести по Пушкинской карте. Рады видеть на концертах филармонии всех любителей и почитателей её Величества Музыки!