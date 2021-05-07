07.05.2021
17:55
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Общество

В Якутске фронтовикам вручили подарки

В эти дни теплые слова благодарности и признания, обращенные к защитникам Родины, которые подарили нам мирное небо над головой, звучат во всей стране. 

В преддверии 9 мая сотрудники исполкома «Единой России», молодогвардейцы и волонтеры вручили подарки ветеранам Великой Отечественной войны. С 76-й годовщиной Великой Победы поздравили почти всех ветеранов – четверо находятся в больнице, поэтому подарок с Днем Победы получат сразу после выздоровления.

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«С каждым годом участников и свидетелей той страшной войны остается, к сожалению, всё меньше и меньше, время неумолимо. Поэтому очень важно встретиться с каждым из них и поздравить с великим праздником – Днем Победы! Люди они уже возрастные, кто-то совсем лежачий, поэтому редко уже покидают квартиры», — сказала заместитель руководителя регионального волонтерского центра партии Жаклин Алексеева.

Ветеранам Великой Отечественной вручили сразу несколько подарков от главы республики Айсена Николаева, главы г. Якутска Евгения Григорьева, от партии «Единая Россия», а также от ведомственных министерств и индивидуальных предпринимателей «Das Auto club»,  «Город Цветов», «TDM ElectroMarket», «Ок-сиэ»,  «Саюри»,  «Bon-Ami». 

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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