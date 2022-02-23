В Якутске два известных музея закроются на реконструкцию

В Якутии в последние годы восстановлено свыше 30 памятников исторического и культурного наследия. В ближайших планах – начать реставрацию зданий дома — музея им. Ем. Ярославского и мемориального дома-музея М.К. Аммосова. Об этом сообщил вице-премьер республики Сергей МЕСТНИКОВ на круглом столе по улучшению государственной охраны объектов культурного наследия.

«Вопросы сохранения исторического и культурного наследия являются одним из приоритетных направлений в нашей работе. За последние годы проделана большая работа, мы стали свидетелями восстановления ряда великолепных памятников истории. В этом году должен решиться вопрос появления зон охраны у памятников, что поможет сохранить исторический вид прилегающих территорий, снять лишние административные барьеры для проведения строительных работ», – сказал зампред.

Реставрационные работы ведутся по республиканскому проекту «Сохраним памятники», старт которому в 2019 году дал Айсен НИКОЛАЕВ. Наряду с мельницей-топчанкой XIX века в Черкехском наслеге, в Таттинском районе благодаря проекту отреставрировали юрту Пекарского и восьмигранную якутскую юрту XIX века. В Мегино-Кангаласском районе восстановили башню Манчаары, а в ряде районов возродили памятники, посвященные собыятиям Гражданской войны в Якутии и Великой Отечественной войны.

Крупные объекты финансируются из федерального бюджета по программе «Развитие культуры и туризма». Так, в 2019 году в городе Олекминске восстановлен памятник деревянного зодчества XIX века. По этой же программе в марте 2022 года откроется Николаевская церковь в селе Кердем и здание казначейства в Якутске.

По словам Местникова, в текущем году начнется реставрация зданий дома-музея им. Ем. Ярославского, мемориального дома-музея М.К. Аммосова и около 10 памятников истории и культуры, находящихся на территории Ытык-Куельского литературного музея и Черкехского музея политической ссылки.

Как добавил Николай Макаров, руководитель Департамента по охране объектов культурного наследия, в 2022 году может также начаться реставрация Дома-музея Серго Орджоникидзе в Хангаласском районе. Завершается подготовка проектно-сметной документации здания Якутского реального училища, проект которого находится на государственной экспертизе.

Могут стартовать и работы по подготовке к восстановлению Мегино-Богородской церкви в селе Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса. Разработка проектно-сметной документации объекта будет профинансирована из республиканского бюджета.

Помимо этого, разрабатывается проект Якутской мужской прогимназии в Якутске. Ведется поиск спонсоров на восстановление домов Громовых в поселке Витим Ленского района.

Также 18 апреля пройдёт телемарафон по сбору средств на восстановление Дома якутского писателя Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона в г. Якутске и Дома Саввы Егорова в Усть-Алданском улусе.

Напомним, что сегодня в Якутии насчитывается 1873 объектов культурного наследия. 815 из них включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 19 — перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 1048 являются выявленными объектами культурного наследия, 14 считаются утраченными.



