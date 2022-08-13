В Якутии запущен первый передвижной медицинский комплекс «Офтальмология»

Глава Якутии Айсен Николаев вручил ключи от передвижного офтальмологического комплекса Якутской республиканской офтальмологической клинической больнице.

«Сегодня знаменательное событие для здравоохранения республики, в первую очередь, для офтальмологической службы — запуск первого передвижного комплекса, полностью оснащенного оборудованием, которое позволяет не только диагностировать болезни глаз, но и способно производить хирургическое вмешательство, возвращать зрение пациентам», — сказал Айсен Николаев.

Передвижной медицинский комплекс «Офтальмология» приобретен по поручению главы республики в рамках реализации партийного проекта партии «Единая Россия» — Здоровое будущее». Мобильный кабинет предназначен для комплексного обследования зрения, подбора очков, проведения амбулаторных лазерных операций. Комплекс будет работать в отдаленных наслегах республики.

«Мы видим, как Якутская республиканская офтальмологическая больница в последние годы меняется к лучшему, развивается быстрыми темпами. Коллектив активно выезжает в районы для оказания помощи. Появление мобильного комплекса позволит жителям отдаленных населенных пунктов получать квалифицированную помощь. Уверен, что это событие станет еще одним шагом для того, чтобы поднять на новый уровень качество офтальмологической помощи в республике», — подчеркнул руководитель республики.

Ил Дархан также осмотрел стационарное отделение, глаукомный кабинет офтальмологической больницы, а также встретился с детьми, которые выписываются после высокотехнологичных операций.

Мобильный офтальмологический кабинет изготовлен на базе многосекционного фургона, установленного на шасси российского КАМАЗа с повышенной проходимостью и оснащается всем необходимым для использования в любых климатических и географических условиях.