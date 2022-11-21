В Якутии стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка добра»

Сегодня, 21 ноября, в магазине «Бубль Гум» на ул.Кальвица в Якутске стартовала ежегодная республиканская благотворительная акция «Елка добра».

«Отличительной особенностью акции «Елка добра» в этом году является то, что каждый желающий может исполнить желания не только воспитанников детских домов и коррекционных школ, но и детей мобилизованных и участников специальной военной операции», – сказал руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Георгий Михайлов.

Акция, впервые проведённая в 2015 году по инициативе тогда еще мэра Якутска Айсена Николаева и общественной организации «Город добра», с 2019 года приобрела статус республиканского мероприятия. В прошлом году было подарено свыше 900 подарков для детей-сирот и учащихся коррекционных школ республики.

К акции может присоединиться любой желающий, выбрав на «Ёлке добра» открытку с именем ребёнка, приобрести для него новогодний подарок. Участник может сфотографировать себя с купленным подарком, выложить фото в социальных сетях с хештэгом #Елкадобра и передать эстафету своим друзьям и близким, тем самым призвав участвовать в акции.

В этом году акция будет проходить в Якутске с 21 ноября по 31 декабря 2022 года в магазинах «Бубль Гум» (ул. Кальвица, 14/5, и ул. Дзержинского, 71), а также в магазине «Хозмаркет» по ул. Чернышевского, 107/1.

Акции «Елка добра» также проводятся в улусах республики.