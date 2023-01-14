В Якутии сотрудница банка обворовала клиента

В Республике Саха 27-летняя жительница города Нерюнгри, которая трудилась в должности специалиста отдела банка, провернув одну аферу с деньгами своей финансовой организации, пыталась совершить ещё два мошенничества. Вину в содеянном теперь уже бывшая работница кредитной организации признала и полностью возместила причинённый ущерб в размере 420 тысяч рублей, сообщает тгк МВД МЕДИА.

По версии полиции, пользуясь должностным положением, она получила доступ к счёту одного из клиентов, привязав свой номер телефона к его мобильному банку. Затем злоумышленница подала от имени гражданина заявку в свою кредитную организацию на получение займа в размере 300 тысяч рублей и кредитной карты. После одобрения обращения она частями перевела заёмные средства и ещё 120 тысяч рублей с кредитки на свой счёт, открытый в другом банке.

По аналогичной схеме подозреваемая попыталась похитить деньги и других двух клиенток, но операции были заблокированы работниками службы безопасности финансовой компании. Следователем ОМВД России по Нерюнгринскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.