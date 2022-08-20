В Якутии прошли соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

В Нерюнгри прошли соревнования на первенство по пожарно-спасательному спорту среди команд всех пожарно-спасательных частей района.

Все упражнения и задачи, включенные в программу состязаний, призваны повысить профессиональные навыки, уровень физической подготовки и устойчивость сотрудников к непростым условиям. Оборудование, снаряжение, характер техники выполнения упражнений подбираются в зависимости от особенностей действия пожарных подразделений. Но во всех случаях условия приближаются к тем, которые возможны на реальном пожаре.

Дисциплины пожарно-спасательного спорта взяты из повседневной деятельности пожарных и спасателей и призваны моделировать их действия в условиях чрезвычайных ситуаций. Участники соревновались в дисциплине «Боевое развертывание»: пожарные одевались в боевую одежду пожарного, прокладывали магистральную рукавную линию от пожарного автомобиля. На этом этапе лучший результат показала команда 4 пожарно-спасательной части п. Беркакит.

Далее, с помощью трехколенной лестницы участники команд на скорость поднимались в окно третьего этажа учебно-тренировочной башни. Успех в этом упражнения зависит от согласованности действий и четкости работы всех членов команды, участвующей в этом упражнении, подводится итог практическим навыкам, которыми владеют пожарные. Здесь отличились Евгений Аракчеев командир отделения и Максим Белоусов, заместитель начальника 1 пожарно-спасательной части. На третьем этапе — подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни. Лучший «взлет» показал снова Евгений Аракчеев из команды пожарно-спасательной части №1. По итогам соревнований в командном зачете кубок победителя достался команде 4 пожарно-спасательной части п. Беркакит.

— «Пожарно-прикладной спорт – это вид спорта, в который входят комплексы разнообразных приемов, используемых в практике тушения пожаров. Пожарные в боевой обстановке постоянно сталкиваются с тяжелыми физическими нагрузками. Каждый из них должен обладать большой физической выносливостью, ловкостью и четко отработанным профессиональным мастерством. Постоянно занимаясь пожарно-прикладным спортом, пожарные становятся натренированными, ловкими, приобретают быструю реакцию. Наши огнеборцы проявляют себя в самых трудных условиях огненных сражений и всегда являются победителями, одерживая свою профессиональную победу над огнем, спасая жизни людей и животных, а также имущество», — отметил Юрий Мироняк, начальник Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона.