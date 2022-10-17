В Якутии продолжается чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Чемпионат «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» стартовал в республике 5 октября.

Участники чемпионата должны решить задачу от Правительства Республики Саха (Якутия) и АО «Диджитал инжиниринг технолоджи» – разработать прогнозный алгоритм изменения должности сотрудника на основе данных о кадровых назначениях, активности и вовлеченности персонала в производственный процесс.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее поставил задачу усилить взаимодействие между IT-компаниями и государственным сектором.

В региональном чемпионате можно принять участие индивидуально онлайн из любой точки страны. Принять участие в чемпионате могут граждане старше 14 лет.

Подведение итогов чемпионата состоится 4 ноября текущего года. На данный момент в чемпионате зарегистрировано 284 участника из 58 регионов страны.

Умные HR-технологии сегодня активно внедряются во всех крупных компаниях, а данные из интранета (внутрикорпоративных порталов) — бесценный датасет и будущий инструмент для трекинга сотрудников и предоставления персональных рекомендаций по карьерному росту.

Данный чемпионат – это возможность для новичков и профи попробовать свои силы в решении реальных задач, пополнить портфолио и выиграть приз – туристическую поездку в #БольшеЧемПутешествие.

Присоединяйся к работе над алгоритмами – участвуй в чемпионате по ML и Big Data в Республике Саха (Якутия) «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — проекта АНО «Россия — страна возможностей»!