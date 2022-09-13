13.09.2022
21:44
269
Происшествия
В Якутии при пожаре в частном доме пострадал мужчина
13 сентября в 05:42 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. ПДУ в г. Мирный. Через 3 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия открытым огнем горело строение и автомобиль. В результате пожара огнем поврежден частный дом по всей площади (45 кв.м.) и автомобиль на площади 5 кв.м. В результате воздействия опасных факторов пожара пострадал мужчина 1986 г.р. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Всего на тушение привлекались 16 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Мирнинского пожарно-спасательного отряда.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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