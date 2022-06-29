В Якутии отмечена самая крупная вспышка лесных пожаров

5 ближайших дней температура воздуха превысит климатическую норму на 4-6 градусов

В результате летнего прогрева Якутия — самый многолесный и труднодоступный регион не только в России, но и в мире, достигла высоких и чрезвычайных (максимальных) классов пожарной опасности в лесах (оранжевого и красного). Жара в Республике поднялась до +30°С. В течение 5 ближайших дней на юге и юго-западе региона среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 4-6 градусов.

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность сопровождается грозами, приводящими к вспышкам возгораний на труднодоступных и удаленных территориях, в том числе в горных районах со сложным рельефом.

Уже более 2 недель помощь Якутии в тушении лесных пожаров с применением взрывного метода оказывают парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны, а летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны проводят работы по искусственному вызыванию осадков.

За сутки в Якутии зарегистрировано 33 новых очага. Все – труднодоступные и удаленные. Причиной возгораний стали грозы. В текущем году это самая крупная вспышка пожаров в Якутии.

С 28 июня на всей территории региона установлен режим ЧС.

На помощь Якутии в тушении пожаров уже стянуто более 360 парашютистов-десантников из 7 регионов Приволжья и Дальнего Востока.

Сегодня основная задача команд Федеральной Авиалесоохраны – борьба с пожарами с применением взрывного метода в южных и юго-западных районах региона – Ленском, Олекминском, Сунтарском, Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском. При помощи детонирующего шнура высокой мощности авиапожарные федерального уровня прокладывают минерализованные полосы для последующего пуска от них контролируемого отжига навстречу стихийному огню пожара.

Команды Хабаровской Авиалесоохраны направлены на тушение очагов в Томпонский район в восточной части Якутии. Команды Приморской Авиалесоохраны направлены для борьбы с огнем в Усть-Майском районе на юго-востоке Республики

С 10 июня летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны проводят в южных, юго-восточных, юго-западных и западных районах Якутии работы по искусственному вызыванию осадков с использованием самолета-зондировщика «Циклон».

Маршруты полетов определяются по наличию в районах пожаров ресурсной облачности. В ходе работ по искусственному вызыванию осадков зондировщик Авиалесоохраны поднимается над облаками и выпускает в их верхнюю – самую холодную часть, пиропатроны с йодистым серебром. Под воздействием реагента процесс образования дождей и ливней значительно ускоряется, что приводит к выпадению осадков именно в районах действия лесных пожаров.

Сегодня Федеральная Авиалесоохраны вызывает осадки для тушения пожаров в Усть-Майском (юго-восток), Томпонском (восток) и Горном (центр) районах Якутии.

СПРАВКА:

Чтобы от работы по искусственному вызыванию осадков был эффект, температура на верхней границе облаков должна быть ниже минус 5°С. Длина облачной системы должна быть не менее 2 км, а ее высота (от нижней границы до верхней границы облаков) – не менее 3 км. При этом высота переохлажденной части облаков, где сформированы кристаллы льда, должна быть не менее 1 км.

Формирование пригодных облачных систем зависит от многих факторов, включая прогрев земной поверхности.

В течение июня (с 1 по 27 июня) Авиалесоохрана, команды лесных пожарных станций и привлеченные лица потушили в Якутии 79 лесных пожаров.

Сегодня продолжаются работы по тушению 49 очагов, в том числе остановлено распространение огня 5 очагов.

На тушении работают 756 парашютистов-десантников, работников лесных пожарных станций и привлеченных лиц, 16 единиц наземной техники. Для перебросок команд Авиалесоохраны работают 8 вертолетов Ми-8. Еще 12 воздушных судов обеспечивают мониторинг обстановки. Вся авиация привлечена Якутской Авиалесоохраной.

Подавляющая доля пожаров – труднодоступные и удаленные с ограниченной, либо невозможной доставкой наземной техники. Основная доля работ по тушению лесных пожаров в Якутии проводится парашютистами-десантниками вручную, в основном при отсутствии источников воды (ручьев, рек, озер).

Один из самых тяжелых способов работ – ручная прокладка минерализованных полос.

За день работы группа из 5-6- парашютистов-десантников вручную прокладывает минерализованную полосу протяженностью до 1,5- 2 км в зависимости от захламленности территории валежником и толщины лесной подстилки. Работают в соответствии с планом прокладки минерализованных полос, разработанным руководителем тушения лесного пожара.

Действуют по строгому алгоритму. Один или 2 парашютиста-десантника при помощи бензопил расчищают будущую минполосу от деревьев и валежника, вторая пара лопатами прорубает границы минполосы в длину, следующая пара прорубает лесную подстилку и почву внутри минполосы и отбрасывает с нее в сторону все горючие материалы. Внутри минполосы остается только не горимая глина.

Основной отдых при прокладке минполосы состоит в смене деятельности. Работающие с бензопилами и лопатами меняют друг друга.