Халадай для Алисы: Якутяне поддержат певицу, поющую и на якутском языке

Якутяне решили поддержать известную певицу Алису СУПРОНОВУ. Девушка исполняет песни на разных языках. Жителям Якутии она сделала замечательный подарок с Днем Республики, исполнив песню Чэмэлиинэ.

В связи с этим экспертный клуб Якутии, Фейсбук-сообщество Якутска и Сообщества Якутии предлагают провести народную акцию #ХаладайДляАлисы и всем миром подарить Алисе Супроновой якутский национальный наряд с серебряными украшениями.

Пусть это станет знаком нашей благодарности Алисе за популяризацию якутской культуры и ее вклад в дело сохранения и развития якутского языка.

Алиса — наша землячка с Дальнего Востока, родилась в Магадане. Сейчас живет в Санкт-Петербурге.

Певица, автор песен. Исполняет песни на языках самых разных народов России и постсоветского пространства.

В ее репертуаре — прекрасные произведения русского, украинского, белорусского, чеченского, якутского, ингушского, аварского, киргизского, дагестанского народного творчества. И это — далеко не полный список.

Алису знают и любят по всему миру!

И вы только представьте, как по-новому зазвучат в будущем песни на якутском языке у Алисы, если она будет их исполнять уже в якутской национальной одежде и в наших украшениях!

Также предлагаем властям республики пригласить Алису Супронову в Якутию, к примеру, на Ысыах-2022, в год 100-летия образования Якутской АССР.

Приглашаем присоединиться к народной акции ювелирные компании, дизайнеров Якутии, всех желающих мастеров и народных умельцев.

Акция проводится с 29 апреля по 29 мая 2021 года. О ее ходе будем сообщать дополнительно, с фотоотчетами. Полный финансовый отчет будет обнародован по завершении акции. Номер карты укажем позже.