В Якутии новорожденных выписывают с «книжным приданым»

С 13 марта 2021 года в Перинатальном центре Республиканской больницы №1 – «Национальный центр медицины» начали выдавать наборы с книжным приданым для новорожденных: первые книги для чтения родителями детям, свидетельство о рождении читателя и список рекомендуемой литературы для детей от 0 до 3 лет.



Цель акции – помочь родителям начать формировать привычку совместного чтения с ребенком, а в будущем укреплять традиции семейного чтения.



Всего в Перинатальный центр было передано 95 наборов. В течение года будут подготовлены еще 200 комплектов, которые будут выданы новорожденным жителям нашей необъятной республики.



Сотрудники Перинатального центра поблагодарили библиотекарей и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.



Напомним, что акция «Книжное приданое» проходит в рамках социально-значимого долгосрочного проекта «Читаем все», который стартовал 13 января 2020 года.



Инициатор акции – Национальная библиотека республики под эгидой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) при поддержке Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).