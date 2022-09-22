В Якутии на круглом столе обсудили меры поддержки ИТ-компаний

В рамках форума предпринимателей республики представители органов власти, бизнеса, институтов развития обсудили федеральные и региональные меры государственной поддержки ИТ-компаний. В настоящее время в регионе продолжают работать более 110 зарегистрированных ИТ-компаний.

«Пока в валовом продукте региона ИТ-отрасль занимает небольшой объем, но с точки зрения борьбы за сохранение и развитие человеческого капитала, я считаю, что это очень важная отрасль, которой мы будем заниматься и поддерживать дальше», — отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

По поручению главы республики порядка 300 млн рублей направлены на реализацию региональных мер поддержки. За счет этих средств предоставляются льготные займы и «посевные» инвестиции ИТ-стартапам. Также поддерживают экспортоориентированные ИТ-компании, и те, которые работают на импортозамещение.

Для ИТ-сектора предусмотрены снижение налога до 0%, снижение страховых взносов до 7,6%, мораторий на проведение плановых проверок, освобождение от налогового, валютного и иного контроля, предоставление льготных кредитов компании.

По мнению участников круглого стола, одной из наиболее перспективных федеральных мер поддержки является ИТ-ипотека. Стать участником программы может гражданин России, трудоустроенный в IT-компании из списка аккредитованных Минцифрой РФ.

По словам коммерческого директора ООО «Смарт Юнит» Артема Петухова, ощутимой мерой поддержки для них стало снижение страховых взносов.

«Более 90% расходов любой ИТ-компании – это закуп техники. У нас нет ничего, кроме людей, рук и мозгов. Раньше страховые начисления были 30%, а сейчас — 7,6%. Это огромный плюс по экономии средств, и мы за счет этого можем повышать зарплаты нашим сотрудникам, становясь более конкурентноспособными», — сказал Артем Петухов.

Как отметил министр предпринимательства, торговли и туризма Тимур Ханды, предложения предпринимателей по улучшению бизнес-климата региона по всем отраслям будут включены в резолюцию форума.

На сегодня республика является лидером цифрового развития на Дальнем Востоке, входит в топ-10 по России.