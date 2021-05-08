В Якутии мотоциклисту грозит уголовное наказание

7 мая, около 20 часов вечера, возле дома № 2 по ул. Салашина с. Андреевское Верхневилюйского улуса мотоциклист выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с автомашиной «Тойота Марк 2».

20-летний мотоциклист оказался в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП получил рваную рану левой стопы, госпитализирован в хирургическое отделение больницы с.Верхневилюйск. В момент аварии мужчина не был экипирован средствами защиты, не имел мотошлем. Водитель автомобиля «Тойота Марк 2» не пострадал, освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

В ходе проверки установлено, что мотоциклист не имеет водительского удостоверения. К административной ответственности в течении года по линии ГИБДД привлекался по ч.1 ст.12.3, ч.2 ст. 12.37, ч.3 ст.12.8, ст.12.6 КоАП РФ. От прохождения медицинского освидетельствования на проверку алкогольного опьянения отказался. Мототранспорт «Регулмото» принадлежит пострадавшему, на учете в ГИБДД в установленном порядке не состоит.

На мотоциклиста за повторное нарушение предусматривается привлечение к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.