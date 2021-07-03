В Якутии идет тушение пожара вдоль железной дороги

2 июля на вечернем заседании оперативного штаба Якутии по охране лесов отмечено, что в регионе проводится тушение 89 лесных пожаров на территории 19 районов.

По информации главы Усть-Майского района Александра Антипина, у них возникла угроза экономическому объекту. Так, огонь приблизился к РЭС (энергетическому узлу) в посёлке Новый Эльдикан. Антипин сообщил, что туда на тушение районом переброшены дополнительно 30 человек. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников дал указание направить на помощь в тушении данного пожара вертолёт Ми-8 с водосливным устройством.

Сегодня также сложная ситуация в с. Бярийе Усть-Алданского улуса. Там пожар находится в 4 км от населённого пункта. Заместитель главы района Михаил Борисов сообщил, что на тушении возгорания трудятся 93 человек, в том числе 14 работников «Якутлесресурса», 32 – авиалесоохраны, 4 – МПЧ и 43 мобилизованные граждане. Задействованы три трактора, пожарная машина, водораздатчик и 7 легковых автомобилей. Борисов попросил направить на помощь в тушении пожара Ми-8 с водосливным устройством.

О ходе тушения пожара вдоль железной дороги на участке 664-669 км доложил заместитель генерального директора компании «Железные дороги Якутии» Алексей Местников. Он сообщил, что безопасность движения на ЖД обеспечена. Так как рядом с пожаром нет водных объектов решено пригнать из г. Томмот цистерну с водой.

На заседании заместитель начальника ГУ МЧС России по РС(Я) Евгений Рощин сообщил, что по обращению главы Якутии к Министру МЧС РФ, на помощь республике решено направить два вертолёта Ми-8 МТВ.