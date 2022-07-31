В Якутии действуют 103 лесных пожара

За минувшие сутки в Якутии ликвидировано 13 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнём, 5 039,8 га в Алданском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Нерюнгринском, Оймяконском и Таттинском районах, а также один ландшафтный (природный) пожар на землях иных категорий в Оймяконском улусе. Об этом на брифинге оперштаба 31 июля сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) – главный лесничий Якутии Андрей Коноплев.

По состоянию на утро 31 июля 2022 года локализовано 5 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнём, 2 720,5 гектаров в Ленском, Мирнинском, Сунтарском, Таттинском и Усть-Майском улусах.

Авиационным и космическим мониторингом на территории лесного фонда республики за прошедшие сутки обнаружен один лесной пожар на общей площади 80 га в Мирнинском районе.

Всего на начало суток действует 103 лесных пожара на общей площади 175 640,5 га и один ландшафтный (природный) пожар на землях иных категорий на общей площади 1 537 гектаров. На аналогичную дату прошлого года действовал 163 лесных пожара на общей площади 1 643 242,4 га.

«В настоящее время осуществляются меры по тушению 24 лесных пожаров на общей площади 25 813,5 га и одного ландшафтного пожара на землях иных категорий. На тушении природных пожаров задействовано 1 472 человека и 141 единица техники. При наличии ресурсной облачности сегодня будут работать самолёты-зондировщики Як-40 Росгидромета и Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны. Утром планируются работы самолётов Бе-200 в Сунтарском и Мирнинском районах. За прошедшие сутки на тушение лесных пожаров задействовано шесть вертолётов Ми-8 и 13 воздушных судов – на авиапатрулировании. Вчера Бе-200 работал в Сунтарском улусе, вертолёт Ми-26 – в Мирнинском районе», – сообщил Андрей Коноплев.

С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 483 лесных пожара на землях лесного фонда на общей площади 333 518 га. За аналогичный период прошлого года на данную дату было зарегистрировано 1 293 лесных пожара на общей площади 3 544 396 га. Также зарегистрировано 23 ландшафтных (природных) пожара на землях иных категорий и шесть лесных пожаров на землях особо охраняемых территорий.

По прогнозным показателям ИСДМ-Рослесхоз, на утро 31 июля в Амгинском, Горном, Верхневилюйском, Сунтарском, Таттинском улусах и на территории городского округа «город Якутск» установился четвёртый класс пожароопасности леса, в Алданском районе сохраняется чрезвычайно высокий пятый класс пожароопасности леса. На остальной территории Республики Саха (Якутия) сохраняется не выше третьего класса пожароопасности.

На территории Якутии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также на территориях Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края действует режим ЧС федерального характера. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Таттинском, Нюрбинском и Мирнинском районах.