В Якутии больше не будет проблемы обманутых дольщиков

В ходе прямого эфира отчета правительства Якутии Павел КЫЛАТЧАНОВ рассказал о работе с проблемными объектами и ответил на вопрос, почему же ППК Фонд (Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства») принял решение о выплате компенсации, а не достройки проблемного объекта.

«На сегодняшний день в ЕРПО (Единый реестр проблемных объектов) включено 6 объектов, из них 5 жилых домов и 1 объект нежилого назначения. По всем жилым объектам приняты решения. Так, дома застройщиков ООО СПФ «Черов и К» (блоки Г-1 и Г-2), ООО «Монолит Строй» по ул. Автодорожная в Якутске и ООО РОФ ПИП «Иитии» в с. Чурапча уже проектируются, они будут достроены. По многоквартирному дому застройщика-банкрота ООО Строймонтаж — 2002» по ул. Кальвица 18 в Якутске наблюдательный совет ППК Фонд принял решение о выплате компенсаций. Со стороны республики в адрес Фонда было направлено ходатайство о достройке дома. Мы готовы были опережающими темпами провести работы по его достройке. К сожалению, решение о выплате компенсации было принято набсоветом Фонда с учетом новых требований, а именно в конце 2021 г. были внесены изменения в правила. Теперь определяющим основанием достройки является степень строительной готовности объекта, и она должна быть не ниже 80%. У дома по ул. Кальвица 18 стройготовность чуть выше 60%, в связи с чем и было принято решение о выплате компенсации. 15 февраля в Якутск прилетают сотрудники ППК Фонда, которые начнут прием документов и будут работать с участниками долевого строительства. При этом отмечу, что та компенсация, которая была предварительно озвучена, сопоставима с рыночной стоимостью 1 кв. м., которая у нас на сегодняшний день имеется. По объекту нежилого назначения ООО «Чороон» также имеется понимание по его достройке», — сказал министр строительства Павел Кылатчанов.