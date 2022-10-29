29.10.2022
13:33
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Якутия

В Вилюйском улусе семьи мобилизованных освобождены от платы за детсад

В центре развития ребенка — детском саде «Алмазик» г. Вилюйска семьи военнослужащих освобождены от родительского взноса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Сергей Местников после проверки реализации региональных мер поддержки в ходе рабочей поездки в Вилюйский улус.

Напомним, указом главы Якутии Айсена Николаева семьи мобилизованных и добровольцев-контрактников освобождены от платы за уход и присмотр детей в дошкольных учреждениях.

Как отметил Сергей Местников, в Вилюйском улусе своевременно ввели меры поддержки в муниципальных образовательных учреждениях, освободив семьи военнослужащих от платы за детский сад.

«Убедились, что в новом детском саду «Алмазик» созданы комфортные условия для обучения и воспитания детей. Начиная от дизайна интерьера, внешнего вида, оснащенности, объект получился одним из лучших в республике», — сказал зампред.

Детский сад на 200 мест открыли в новом микрорайоне «Молодежный» в марте текущего года. Детсад построен в рамках государственно-частного партнерства.

Фото: Николая Куприянова
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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