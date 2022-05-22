В Якутии в ДТП с мини-трактором пострадали девушка-водитель и ее «пассажирка»

20 мая около 21.00 ч. в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что в селе Рассолода опрокинулся трактор.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД.

В ходе проверки сообщения, предварительно, установлено, что девушка-водитель 1993 г. р., управляя мини-трактором Синтай-220SS, спускаясь с горки по проселочной дороге, ведущей с федеральной автодороги «Лена» на свалку с. Рассолода, по ее словам, случайно переключила передачу на нейтральное положение, в результате чего, не справившись с управлением, допустила опрокидывание.

Вместе с незадачливой трактористкой находилась «пассажирка» 1973 г. р., которая расположилась на крыле трактора. В результате ДТП пострадали обе: водитель получила закрытую травму грудной клетки, у 49-летней пассажирки – закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом локтевой кости, рваная рана и растяжение связок стопы.

Девушка-водитель не имеет удостоверения тракториста-машиниста, также не имеет водительского удостоверения на право управления иными транспортными средствами. Ранее за нарушение ПДД к административной ответственности не привлекалась, в момент происшествия была трезва.



Выяснилось, что трактор принадлежит родственнику девушки-водителя. Собственнику придется раскошелиться на 30000 рублей за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления транспортным средством.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — в виде административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. Транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.

Трактор, несмотря на приставку «мини» — транспортное средство, источник повышенной опасности, требует наличия навыков управления ( иными словами-права на управление) и, конечно, повышенной ответственности того, кто сел за руль, не только за свои жизнь и здоровье, но и за жизни и здоровье тех, кто может оказаться рядом в пути.