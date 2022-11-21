В Мархе завершается строительство спортивного комплекса с крытым катком и бассейном

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с катком и бассейном в мкр. Марха подходит к своему завершению. Сегодня на объекте состоялось рабочее совещание с первым заместителем руководителя Управления госстройжилнадзора РС(Я) Владом Пермяковым.

На сегодняшний день застройщиком ООО «Альянс-2005» закончены внутренние работы, начаты пуско-наладочные работы, монтаж и установка мебели, оборудования. В ближайшее время предстоит заливка катка и наполнение бассейнов.

Влад Пермяков подчеркнул, что необходимо качественно и своевременно выполнить все работы, чтобы уже в этом году спортивный комплекс смог принять первых посетителей.

«Понятно, что такой большой объект невозможно построить без каких-либо замечаний, и сегодня мы их застройщику озвучили. Но они не критичны. Поставлены условия по срокам окончания пуско-наладочных работ и ввода объекта в эксплуатацию», — отметил он.

В состав двухэтажного спортивного комплекса общей площадью 6 856,0 кв. метров, вошел каток с искусственным льдом, 25-метровый бассейн а также малый бассейн, залы для сухого плавания и разминки, душевые, раздевалки, тренерские, медкабинет, инвентарные, административно-бытовые помещения. Планируемая пропускная способность катка составит 120 человек в смену в режиме массового катания.

Современный спортивный центр строится в республике по соглашению с ПАО «Газпром». Это третий физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках программы «Газпром – детям». Ранее в начале ноября введены в строй аналогичные комплексы с катками в посёлке Чульман Нерюнгринского района и в Алдане.