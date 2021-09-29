В Якутске пройдет встреча с режиссером Алексеем Вахрушевым

На III Северный форум по устойчивому развитию приглашен режиссёр, сценарист, продюсер, научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, член Союза кинематографистов и Гильдии кинорежиссёров России — Алексей Вахрушев.

Только в кинозале «Россия» 30 сентября в 19:00 пройдет встреча с режиссером и показ документального фильма «Книга моря».

В этом проекте встречаются две стихии: документалистика и анимация. Поэтому, с одной стороны, «Книга моря» дает возможность «пожить жизнью» береговых чукчей: к примеру, оказаться в одной лодке с охотниками на морского зверя. А с другой, на экране оживает один из самых прекрасных мифов мирового фольклора: миф о том, что человек и природа находятся в кровном родстве.

Завораживающая как сон, одиссея морских охотников Чукотки, в которой нет грани между реальностью и мифом. Старый охотник и сказочный человек-медведь, Хозяйка моря, отважный китобой, волки, косатки и великаны — герои нового эпоса, в котором люди и киты одной крови, а культура, память и наследие предков вечны.

Показ фильма бесплатный.