В историческом парке открылась выставка «Путь Театра»

12 июня в историческом парке «Россия – Моя история» торжественно открылась уникальная выставка театров и музеев Якутии, приуроченная ко Дню России и I Конгрессу национальных театров России «Путь Театра» в Республике Саха (Якутия). Участие в открытии принял министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

— Выставка предваряет события, которые пройдут в парке «Россия – Моя история» через две недели – I Конгресс национальных театров России. Председатель Ассоциации Российских национальных театров Валерий Фокин, работающий сегодня художественным руководителем Александрийского театра, будет здесь открывать эту выставку для тех гостей, которые к нам приедут. Нашим театрам есть чем гордится. Тот путь, что они прошли будет интересен всей Российской Федерации, — отметил министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

В основу мультимедийно-предметной экспозиции «Путь Театра» РС(Я) легли выставочные материалы и сценический реквизит, предоставленные театрами и музеями Якутии. Композиция выставки разделена на тринадцать секций – в каждой секции представлены архивные фотографии и видеоматериалы, афиши, эскизы декораций и костюмов, реквизиты и сценические костюмы участников выставки, их богатая история и уникальное творческое, культурное наследие. Экспозиция изготовлена сотрудниками исторического парка «Россия – Моя история» по материалам театров и музеев РС(Я).

Среди участников выставки представлены: Саха академический театр им П.А. Ойунского, Государственный академический Русский драматический театр им. А.С. Пушкина, Государственный театр оперы и балета им. Д. К. Сивцева – Суорун Омоллона, Театр Олонхо, Государственный театр юного зрителя РС (Я), Национальный театр танца им. С.А. Зверева – Кыыл Уола, Государственный театр коренных малочисленных народов Севера, Государственный театр эстрады РС (Я), Нюрбинский государственный передвижной театр, Национальный художественный музей РС(Я), Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, а также музей музыки и фольклора народов Якутии.

Выставка будет работать с 12 июня и до 4 августа.