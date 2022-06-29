В дружбе народов – единство России

В Республике Саха (Якутия) завершились Дни Татарстана. И завершились они двойным праздником. На одном майдане якуты отметили Ысыах — древний якутский праздник лета и татарский Сабантуй. Они слились в единых национальных красках. На священной земле Ус Хатын собрались более 150 тысяч человек, были гости из 50 зарубежных стран. Рустам Минниханов отметил масштаб народных гуляний. В свою очередь глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил президента за организацию Дней Татарстана и Сабантуя..

24 июня состоялась встреча делегации Республики Татарстан с сотрудниками Института развития образования и повышения квалификации педагогических работников им. С.Н.Донского-II Республики Саха (Якутия).

В составе делегации Татарстана посетили наш институт Нугуманова Людмила Николаевна, ректор Института развития образования Республики Татарстан, д.п.н.; Фатхуллова Кадрия Сунгатовна, доцент ФГАОУ «Казанский (Приволжский) федеральный университет», автор учебников татарского языка; Мухаметов Ильдар Ринатович, директор специализированного учебного научного центра — общеобразовательной школы-интерната «IT-лицей» ФГАОУ «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; Гарипова Гульнара Фидаилевна, директор ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени Габдуллы Тукая»; Ганиев Азат Маратович, директор ООО «ТАТАРМУЛЬТФИЛЬМ»; Низамеева Алсу Талгатовна, исполнительный директор Татарского детского издательства.

За круглым столом гости и руководство, заведующие кафедрами Института обсудили ряд вопросов, касающихся программ дополнительного профессионального образования педагогов, реализации индивидуальных образовательных маршрутов учителей, новых форм методического сопровождения педагогов, были рассмотрены и предложены возможные пути сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и Республикой Татарстан в сфере дополнительного профессионального образования и повышения квалификации педагогических работников, сетевого взаимодействия профессиональных сообществ и обмена опытом работы педагогов.

Директор ИРОиПК Павлов Ньургун Михайлович и ректор ИРО РТ Нугуманов Людмила Николаевна в подтверждение предложений долгосрочного сотрудничества в целях повышения качества образования регионов обменялись методическими изданиями Институтов.