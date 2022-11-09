В день кровавого лунного затмения появилась Илаан Кындыкан

Очаровательная Маргарита ПОПОВА, бывший руководитель пресс-центра мэрии Якутска, продвигавшая проекты Опе cliсk Yakutsk и One Click Yakutia, автор и закорепщик собственного успешного проекта об эвенской девочке Кындыкан, сменила имя. Об этом она сообщила в соцсети.

— Привет, новая Я @ilaan_kyndykan 🌖

Официально 8 ноября 2022 г. в день кровавого лунного затмения получила новое свидетельство о рождении с новым именем и фамилией, теперь зовут меня ✨Кындыкан — фамилия

✨Илаан — имя

✨Васильевна — отчество конечно свое родное оставила.

Причина простая, хочу прожить свою жизнь с новым именем 🤗

Ну, а более глубинная причина конечно идёт из-за внутренних изменений и обусловлено это в первую очередь верой в закон энергий ✨

В нашей жизни все решает энергия, энергия мыслей, вещей, дел и Создатель наш тоже в первую очередь это энергия как и наши Души. Имя Маргарита классное, но энергетически для меня всегда было тяжёлым, даже произнося его мне уже трудно 😅 ведь я картавлю, а тут все 40 лет постоянно приходилось с усердием произносить Маргарита, ещё и дано оно мне за счёт абьюза сотрудника ЗАГСа, родители то хотели записать всего лишь Ритой в честь хорошего друга семьи Риты Семёновны, но в Загсе решили и за меня и за моих родителей, волевым росчерком, что звать меня будут Маргаритой 🌝🌚

Вот такая история. А сейчас я выбрала имя осознано, решительно и зовут меня Илаан, что в переводе с эвенского, с языка моих предков означает, Луна/Лунный месяц/ Лунный просвет 🌕

А фамилия Кындыкан это как акт возрождения потерянного рода моей прапрабабушки ✊🏻

Свети моя Илаан, свети и лети ✨🚀

Люблю и обнимаю всех для кого останусь Ритой, имя может быть любым, главное оставаться всегда собой 🌝🌚