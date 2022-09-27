27.09.2022
20:20
81

Культура

В Анабарском улусе Якутии появился робот-библиотекарь

 
Первый в республике необычный сотрудник – робот-библиотекарь российской компании R.BOT сегодня, 27 сентября, появился в Анабарской центральной библиотеке в рамках модернизации по проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Как отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев, благодаря нацпроекту «Культура» библиотеки в районах и городах республики становятся современными общественными пространствами с цифровыми технологиями.


В функции робота входит консультация посетителей, поиск нужной литературы, выдача справок.  Кроме этого, робот может выступать на мероприятиях в качестве ведущего или может просто пообщаться с пользователями на разные темы.
Также модельные библиотеки нового поколения открылись на базе Убоянского городского филиала Нюрбинской центральной библиотеки, Эльгяйской сельской библиотеки Сунтарского улуса.


Благодаря модернизации библиотеки оснащены современным оборудованием и мебелью, новой компьютерной, мультимедийной техникой. В просторных функциональных зонах библиотек, предназначенных для индивидуальной и коллективной работы, созданы комфортные условия для интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастных категорий.


 В республике всего создано модельных библиотек: 14 в рамках нацпроекта «Культура» и 15 регионального уровня.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх