В Анабарском улусе Якутии появился робот-библиотекарь



Первый в республике необычный сотрудник – робот-библиотекарь российской компании R.BOT сегодня, 27 сентября, появился в Анабарской центральной библиотеке в рамках модернизации по проекту «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Как отметил ранее Глава Якутии Айсен Николаев, благодаря нацпроекту «Культура» библиотеки в районах и городах республики становятся современными общественными пространствами с цифровыми технологиями.



В функции робота входит консультация посетителей, поиск нужной литературы, выдача справок. Кроме этого, робот может выступать на мероприятиях в качестве ведущего или может просто пообщаться с пользователями на разные темы.

Также модельные библиотеки нового поколения открылись на базе Убоянского городского филиала Нюрбинской центральной библиотеки, Эльгяйской сельской библиотеки Сунтарского улуса.



Благодаря модернизации библиотеки оснащены современным оборудованием и мебелью, новой компьютерной, мультимедийной техникой. В просторных функциональных зонах библиотек, предназначенных для индивидуальной и коллективной работы, созданы комфортные условия для интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастных категорий.



В республике всего создано модельных библиотек: 14 в рамках нацпроекта «Культура» и 15 регионального уровня.