В Алданском районе реализуется проект «Счастливы вместе»

1 июня депутатами районного представительного органа на очередной 33-й сессии было принято решение о внесении в перечень местных праздников на территории Алданского района Дня семьи, любви и верности. С такой инициативой в Совет депутатов обратились специалисты районного управления культуры и искусства и благочинный Алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин). Ранее в перечень праздников, которые традиционно отмечаются в масштабах района, входили ысыах и фестиваль авторской песни «Берег дружбы».

Решение оказалось весьма своевременным: как известно, 28 июня президент России Владимир Путин подписал указ о об установлении официального статуса Дня семьи, любви и верности.



В канун праздника, получившего отныне поддержку и на государственном, и муниципальном уровне, Управлением культуры и искусства Алданского района реализуется проект «Счастливы вместе». Совершенно особые открытки появятся в наших поселениях к знаменательному дню: баннеры с фотографиями семей земляков, являющих пример сохранения традиционных семейных ценностей, взаимоуважения и любви, много лет проживших в браке, воспитавших замечательных детей. В эти дни в городах и поселках для семей, представленных муниципалитетами, проходят фотосессии, и совсем скоро яркие снимки воплотятся в красочные баннеры, которые, несомненно, украсят облик поселений.



А герои проекта получат в качестве подарка от управления культуры и искусства эксклюзивные флешки с профессиональными фотографиями для пополнения своих семейных архивов.



