Ужасное происшествие в Нюрбе — погиб человек



21 ноября в 01:10 в дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на ул. Манчаары г. Нюрба произошло ДТП. Сообщалось о пострадавшем.

По предварительным данным установлено, что водитель автомашины марки «Тойота Ипсум» совершил наезд на мужчину 1983 года рождения. В результате происшествия пешеход с тяжёлыми травмами был срочно доставлен в медицинское учреждение, где спустя некоторое время скончался в реанимации. Со слов автомобилиста в момент наезда погибший лежал на проезжей части. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы. На безопасность пешеходов влияет много факторов, одним из которых является плохая освещенность на дороге.

Согласно данным статистики, каждое третье ДТП с участием пешехода происходит в темное время суток. Такие происшествия значительно превосходят дневные по степени тяжести последствий, в первую очередь, для пешеходов. Больше всего ночных ДТП происходят за чертой населенных пунктов, где освещение на дорогах в разы хуже, чем в городе.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения, не спешить, вести себя уважительно по отношению друг к другу, ведь вас ждут дома родные и близкие. Водители, притормозите при подъезде к пешеходным переходам, ведь это займет несколько секунд, но, возможно, спасет не одну человеческую жизнь. Пешеходов Госавтоинспекция просит быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. В темное время суток на загородных дорогах носите на одежде специальные световозвращающие элементы, которые позволяют быть заметнее. Эти значки по Правилам являются обязательными, кроме того – они весьма эффективны, так как помогают водителю разглядеть в темноте пешехода и вовремя принять меры для предотвращения возможного ДТП.

