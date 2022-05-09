Успех якутских боксеров в преддверии дня Победы

В подмосковном Серпухове финишировали Всероссийские соревнования по боксу «Знамя Победы», посвященные 77-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Этот турнир был организован с целью проверки на практике ближайшего резерва сборной команды страны.

Удачно выступили на этих ответственных соревнованиях представители якутской школы бокса.

Абсолютного результата добился выступающий в полутяжелом весе (до 80 кг) Назар Андреев. 21-летний выпускник специализированной школы бокса олимпийского резерва г. Якутска одержал три убедительные победы и завоевал золотую медаль. Решающий поединок против многоопытного 34-летнего Виталия Котова из Челябинска наш молодой боксер разыграл как по нотам: точными ударами с дальней дистанции набирал очки, грамотно опережая действия соперника, и очень внимательно работая в защите. Все пять боковых судей были единодушны, по достоинству оценив превосходство якутского боксера. Триумф воспитанника по праву разделяют его учителя: заслуженный тренер республики Михаил Георгиевич Валь и мастер спорта Василий Викторович Лисица.

Назар Андреев родом из поселка Маган, сейчас представляет Московскую область. До прошлого года боксировал в среднем весе (75 кг). В качестве полутяжеловеса дебютировал в феврале текущего года и сразу выиграл Всероссийский турнир в Чите, в марте стал сильнейшим в стране среди студентов и вот теперь очередное победное выступление. Как видим, переход в более тяжелый вес для него сложился удачно. Теперь Назар становится становится кандидатом в основной состав сборной команды России. Приятным бонусом к золотой медали стал сертификат на 400 тысяч рублей.

В самом маленьком весе (до 48 кг) Валерий-Талбан Егоров из Сунтарского улуса, одержав две красивые победы, в финале сразился с мастером спорта международного класса, серебряным призером чемпионата России Володей Мнацаканяном из Московской области. Хотя наш спортсмен бился почти на равных с первой до последней секунды, именитый оппонент пока оказался ему не по зубам. Переиграл на опыте и классе. Несмотря на поражение, следует похвалить Валерия-Талбана со вторым местом, поскольку он повышает свое боксерское искусство от старта к старту.

В мае прошлого года на первенстве страны среди молодежи до 22 лет уроженец села Эльгяй стал бронзовым призером. Затем в сентябре на чемпионате России среди мужчин занял пятое место. Через три месяца стал вторым на Кубке мира нефтяных стран. А в феврале этого года выиграл международный турнир в Белоруссии. Серебряная медаль столь представительного турнира – значимое достижение и уверенность в будущем, а также укрепление собственных позиций в борьбе за место в сборной команде.

В весовой категории до 51 кг мастер спорта Николай Григорьев едет в родную Нюрбу с бронзовой медалью. В полуфинале он в совершенно равном противостоянии со счетом 1:4 уступил будущему победителю, серебряному призеру первенства Европы среди юниоров Дмитрию Наимову из Нижнего Новгорода. Мы увидели, что Коля продолжает прогрессировать, что у него есть еще потенциал для роста. Это достаточно опытный, техничный, рассудительный спортсмен, не теряющий хладнокровия в сложных ситуациях.

После соревнований я спросил у старшего тренера сборной республики Владимира Ивановича Павлова о впечатлениях от прошедшего турнира .

– Считаю выступление наших боксеров вполне достойным. Радует, что все добились заметного прогресса. Отмечу безупречную организацию соревнований, прекрасный призовой фонд: за первое место – 400 тысяч, за второе – 200 тысяч и за третье – 100 тысяч рублей. Саму идею проведения такого турнира считаю очень хорошей, правильной.

Результаты прошедшего турнира прибавили оптимизма и зажгли новые надежды в сердцах якутских поклонников бокса.