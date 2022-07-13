Успех концерта в поддержку Чомчоевах — факт всенародного признания!

Анатолий Чомчоев широко известен как ученый, эколог и общественник. Его лекции пользуются большой популярностью, а его научные разработки вызывают большой интерес не только в России, но и за рубежом. Анатолий Игнатьевич с супругой Дианой Васильевной являются авторами нескольких изобретений, призванных существенно улучшить жизнь людей севера, благоприятно повлиять на экономику не только нашей республики, но всей России. Помимо этого, Чомчоевы занимаются разведением якутских коров, пропагандой натуральной и здоровой пищи, просвещением в области культуры и истории народа саха, профилактикой онкологических болезней среди населения, острыми экологическими вопросами.

Одним из чрезвычайно важных изобретений Анатолия Игнатьевича является атомный генератор нового поколения, который способен бесперебойно обеспечивать теплом и электричеством целый населенный пункт. К сожалению, этот крайне нужный для Севера проект в течение уже нескольких лет находится в ожидании государственной поддержки, в поисках своего инвестора. А весной этого года на Анатолия Чомчоева было совершено дерзкое нападение, которое чуть не оборвало его жизнь. Только благодаря своему военному опыту, железной закалке, твердому характеру Анатолию Игнатьевичу удалось обезвредить злоумышленников, доехать самостоятельно до больницы, где ему провели экстренную операцию. С той злополучной ночи прошло ровно два месяца, но дело так и не сдвинулось с места. Можно сказать, что следствием никто вплотную не занимается. Создается впечатление, что следственные органы как будто не заинтересованы в расследовании. Чомчоевым до сих пор не вернули их автомобиль, который стражи порядка забрали для проведения следственных мероприятий, из-за чего они испытывают дополнительные неудобства.

После нападения вооруженных бандитов многие узнали Анатолия Чомчоева с другой стороны, прониклись к нему еще большим уважением. В трудное для семьи Чомчоевых время общественность оказала большую моральную и материальную поддержку. В результате, на основанном Чомчоевыми Полигоне холода по Вилюйскому тракту в 46 километрах от Якутска всего за полтора месяца вместо старого «холомо» был построен новый двухэтажный дом. Чтобы у Анатолия Игнатьевича появилось светлое и просторное место для работы, второй этаж специально задумали построить с большими окнами.

Общественность республики продолжает и далее способствовать физическому восстановлению Анатолия Игнатьевича и развитию его проекта. Так, 12 июля, ООО Медиа-группа «Ситим» и РОО «Якутская Арктика» всего за одну неделю организовали благотворительную акцию-концерт в поддержку Анатолия Чомчоева. Организацией концерта непосредственно занимались народные депутаты РС(Я) Мария Христофорова, Елена Голомарева, общественница Марина Платонова-Хомпорууна и сотрудники медиа-группы «Ситим».

Огромную помощь в организации концерта оказал Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского в лице гендиректора, заслуженного работника культуры РС(Я) Антониды Корякиной. Сценарий для концерта написала известная телеведущая Сардаана Сивцева-Дана Сард. Она же и стала ведущей концерта в паре с известным телеведущим Георгием Белоусовым. Зал Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского был заполнен до отказа. Билеты на концерт были распроданы даже на боковых сидениях. Некоторые зрители остались без мест.

Принять участие на благотворительном концерте на безвозмездной основе согласились известные артисты якутской эстрады, певцы, ансамбли, многие из них сами предложили такую помощь. Это Владимир Заболоцкий, Анастасия Готовцева, Владимир Татаринов, Тамара Попова-Хадаана, Герман и Клавдия Хатылаевы, Владимир Индигирский, Валентина Романова -Чыскыырай, Саина, Юрий Баишев, ансамбль “Сунтаар суһума” в лице Натальи Михалевой-Сайа, Людмилы Акимовой-Сунтаар Күөрэгэйэ, Саниты Ай, Дунаайи и Хадааны, Михаил Рожин, творческий коллектив «Сыдьаайа» Анастасии Габышевой, Дорҕоон Дохсун, Татьяна Балаганчик, Долгун Кыыһа, Роман Алексеев, Сергей Алексеев, 11-летний Алик Алексеев, ансамбль женсовета Строительного округа «Птица счастья».

Оказать поддержку и выразить благодарность ученому пришли председатель комитета по науке, образованию, СМИ и делам общественных организаций Ил Тумэна Феодосия Габышева, депутат Ил Түмэна пятого и шестого созывов, генеральный директор “Сахаэнерго” Гаврил Алексеев, академик РАЕН, завотделом региональных экономических и социальных исследований ЯНЦ СО РАН Александр Пахомов, председатель комитета солдатских матерей Якутии Мария Емельянова.

От имени земляков из Верхневилюйского улуса Феодосия Габышева вручила Чомчоевым сертификат на 100 000 рублей, подписанный главой Владимиром Поскачиным.

Концерт сопровождался показом видеозарисовок и слайдов о жизни и деятельности Анатолия Чомчоева. После каждого выступления о нем и замечательных концертных номеров следовали бурные овации зрителей. Каждый чувствовал себя причастным к тем великим делам, которые вершит семья Чомчоевых ради своей республики и своего народа. В конце мероприятия зрителям показали видеообращение Анатолия Игнатьевича, в котором он благодарит всех, кто поддержал его после того злополучного инцидента.

В завершение народный депутат Мария Христофорова и дочь Чомчоевых Туйаара Потапова поблагодарили всех, кто отозвался принять участие в этой благотворительной акции. «Спасибо за то, что так высоко цените труд наших родителей, спасибо Вам за такую огромную поддержку», — с большим волнением сказала Туйаара. В результате благотворительной акции собрано около 400 000 рублей. Средства будут направлены на оздоровление Анатолия Чомчоева и на улучшение материально-технической базы его уникального полигона.