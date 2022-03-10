Ушел из жизни известный руководитель Якутии

Печальное известие: ушел из жизни Олег Татаринов. Олег Викторович родился 4 Ноября 1969 года. Первые годы после окончания факультета восточных языков Военного Краснознаменного института Минобороны СССР, работал в Министерстве внешних связей Республики Саха (Якутия). Благодаря прекрасным организаторским способностям, занимал руководящие должности в Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), ЯТЭЦ АК «Якутскэнерго», МВД РС (Я), «Аргыс — Железные дороги», ОАО «Аэропорт Якутск», ООО «Стройдор» , в последние годы — ГБУ «СЭТО». Прощание состоится в субботу, 12 марта, в 11.00, в траурном зале «Некрополь».

Источник: Сетевое издание SakhaLife

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