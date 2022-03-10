10.03.2022
13:18
52

Некролог

Ушел из жизни известный руководитель Якутии

Печальное известие: ушел из жизни  Олег  Татаринов.

Олег Викторович  родился 4 Ноября 1969 года. Первые годы после окончания факультета восточных языков Военного Краснознаменного института Минобороны СССР, работал  в Министерстве внешних связей Республики Саха (Якутия).

Благодаря прекрасным организаторским способностям, занимал руководящие должности в Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия), ЯТЭЦ  АК «Якутскэнерго», МВД РС (Я),  «Аргыс — Железные дороги», ОАО «Аэропорт Якутск», ООО «Стройдор» , в последние годы — ГБУ «СЭТО».

Прощание состоится в субботу, 12 марта,  в 11.00, в траурном зале «Некрополь».

Источник: Сетевое издание SakhaLife
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх