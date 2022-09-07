Ура! Матрена Ноговицына победила

Суперматч по стоклеточным шашкам между международными гроссмейстерами: семикратной чемпионкой мира из Башкортостана Тамарой Тансыккужиной и действующей чемпионкой мира Матреной Ноговицыной завершился победой якутянки.

Награды и медали Матрены Ноговицыной

Чемпионаты мира

Золото Таллин — 2021

Бронза Уфа — 2010

Серебро Ровно — 2011

Чемпионаты Европы

Золото Москва — 2018

Бронза Таллин — 2008

Бронза Измир — 2016

Чемпионка мира 2021 года, чемпионка Европы 2018 года, самая юная чемпионка России среди женщин (2006), призёр чемпионата Европы среди женщин (бронза, 2004). Бронзовый призёр чемпионата мира по международным шашкам 2010 года[1], серебряный призёр чемпионата мира 2011 года (осень)[2]. Многократная чемпионка Европы и России среди девушек[3]. Чемпионка Кубка мира по международным шашкам (2010 год). Бронзовый призёр чемпионата Европы (2004, 2008 годы). Чемпионка России (2006, 2010. 2015. 2020), серебряный призёр чемпионата России по международным шашкам (2009). Бронзовый призёр чемпионата мира (2007) по быстрой игре. Чемпионка мира (2008, 2009) среди юниорок, чемпионка Европы (2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 годы) и России (2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007) среди девушек по международным и русским шашкам. Неоднократная чемпионка и призёр чемпионатов России среди клубов.

Международный гроссмейстер, гроссмейстер России.

Выступает за ШВСМ РС(Я) и шашечный клуб «Нижнее-Ленское» (оба — с 2007 года).