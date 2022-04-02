02.04.2022
02:07
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Некролог
Умер владелец сети магазинов в Якутске – телеграм
1 апреля умер Матлаб Али Оглы ИБАДОВ, сообщает телеграм-канал «Якутск вечерний». Он владел сетью продуктовых магазинов и алкомаркетов «Алмаз», а также имел другие виды бизнеса. По общедоступным источникам, Ибадов выступал учредителем или был директором на 11 предприятиях, большая часть которых ликвидированы.
Проживал в Якутии с конца 1970-ых годов. Издание отмечает, что предприниматель вел широкую благотворительную деятельность, но никогда этого не афишировал.
Фото: News.Ykt.ru
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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