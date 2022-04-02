Умер владелец сети магазинов в Якутске – телеграм

1 апреля умер Матлаб Али Оглы ИБАДОВ, сообщает телеграм-канал «Якутск вечерний». Он владел сетью продуктовых магазинов и алкомаркетов «Алмаз», а также имел другие виды бизнеса. По общедоступным источникам, Ибадов выступал учредителем или был директором на 11 предприятиях, большая часть которых ликвидированы.

Проживал в Якутии с конца 1970-ых годов. Издание отмечает, что предприниматель вел широкую благотворительную деятельность, но никогда этого не афишировал.