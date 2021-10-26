Трансфер пассажиров ЖДЯ через Лену продляется

Трансфер пассажиров поезда через реку Лена на теплоходе «В. Рукавишников» продляется до 28 октября включительно

В связи с благоприятными погодными условиями выполнение трансфера через реку Лена на теплоходе «В. Рукавишников» продляется до 28 октября включительно.

О переходе на выполнение трансфера судами на воздушной подушке будет сообщено дополнительно в зависимости от навигационной обстановки на реке Лена.

Обращаем внимание пассажиров на изменение пункта отправления и прибытия судов на воздушной подушке в г. Якутске. С осени 2021 года трансфер пассажиров судами на воздушной подушке будет осуществляться с 203 мкр. (ул. Ларионова, д.16 за жилым комплексом «Паруса»).

Стоимость трансфера Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях:

«Теплоход «В.Рукавишников» + автобус» — 650 рублей

«СВП + автобус» – 1500 рублей

Дети до 5 лет – бесплатно, дети от 5 до 12 лет – 50% от стоимости трансфера.

Билеты на трансфер из Якутска до ж.д. вокзала можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в кассах АО «АК «ЖДЯ» на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях и в г. Якутске по адресу пр. Ленина,24, 1 этаж, а также в билетных кассах АО «Федеральная пассажирская компания» ж.д. вокзалах по всей России.

Справки по телефону: 8(4112) 31-80-81, доб. 7381 (ж.д. вокзал Нижний Бестях).