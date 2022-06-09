Таксист «Индрайвера» совершил опрокидывание — трое пострадали

9 июня около часу ночи в ОГИБДД ОМВД России по Нюрбинскому району поступило сообщение, что в ЦРБ Нюрбинского района обратились граждане с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе проверки сообщения, предварительно, установлено, что около 20.00 ч. 8 июня водитель 1988 г.р., управляя автомашиной «Тойота Хайс», на 699 –м километре федеральной автодороги «Вилюй» не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства с проезжей части дороги.

В салоне микроавтобуса в момент аварии находились пятеро пассажиров. В результате ДТП трое из них получили травмы: у пассажирки 1969 г.р. медики диагностировали перелом пальца, женщина 1983 г.р. получила ушиб шейного отдела позвоночника, у 33-летней пассажирки- ушиб руки. Пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому тяжелых травм им удалось избежать.

Водитель за медицинской помощью не обращался.

В ходе разбирательства было установлено, что пассажиры следовали из г. Якутска и г. Вилюйска до г. Нюрба. При этом водитель не имеет лицензии на перевозку пассажиров.

Как сообщила одна из пострадавших, накануне в Якутске она вызвала такси «Индрайвер» до Нюрбы по телефону. По пути следования возле с. Орто- Сурт прокололось одно из колес. Женщина пояснила, что они стояли на трассе и «ловили» попутные машины, чтобы одолжить запасное колесо у кого-то из проезжающих: у горе-водителя, везущего на дальнее расстояние пассажиров, такового не оказалось. Когда водителю, наконец, удалось раздобыть и поменять колесо, отправились дальше. В районе с. Хоро машина опрокинулась.

Сам водитель сообщил, что пассажиров собрал через приложение «Индрайвер», в качестве индивидуального предпринимателя по оказанию услуг по перевозке пассажиров не зарегистрирован, лицензию не получал. В момент происшествия мужчина был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что любой пассажир вправе потребовать у перевозчика предъявления лицензии на перевозку пассажиров, иных документов, к примеру, полиса ОСАГО , путевого листа. Кроме того, в пути следования пассажиры могут следить за соблюдением режима труда и отдыха водителем (если отдых в пути не предусмотрен –должен быть сменный водитель-напарник), скоростного режима, соблюдения других Правил дорожного движения, делать замечания, передавать информацию о нарушениях в Госавтоинспекцию. Очевидно, что пассажиры в пути должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а маленькие дети – перевозиться с использованием удерживающих устройств. Не пользуйтесь услугами случайных перевозчиков.