Суд по делу «утумовцев» — на финишной прямой

Вчера, 9 декабря, целый день шло очередное заседание в Якутском городском суде по уголовному делу Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой («Утум-Инвест»), которых обвиняют в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ).

Судья Лена Егорова допросила свидетелей защиты подсудимых, изучала материалы по ходатайству адвокатов. Времени остается мало – уже объявлено, что планируется завершить судебное расследование до Нового года. Следующий суд назначен на 16 декабря.

Напомним, по версии следствия, Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова подстрекали Василия Гоголева, бывшего заместителя бывшего мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, к вымогательству «отступных» у строительной фирмы «СтройАкадемии» в виде доли в построенной жилплощади в обмен на разрешение на увеличение этажности объекта «СтройАкадемии».

Уголовное дело Василия Гоголева было выделено в отдельное производство, так как он заключил с прокуратурой досудебное соглашение. Судебный процесс по делу Василия Гоголева завершился годом раньше: он полностью признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В феврале 2021 года решением Якутского городского суда Василий Гоголев был освобожден условно досрочно.