Эти журналисты названы лучшими в Якутии в 2022-м

Союз журналистов Якутии подвёл итоги профессионального конкурса журналистов и средств массовой информации за 2022 год. Торжественное вручение состоится в День российской печати 13 января. Лауреаты премии Союза журналистов Республики Саха (Якутия): «Золотое перо» КСЕНОФОНТОВА Айыына Ивановна, корреспондент газеты «Киин куорат» «Золотой микрофон» (среди тележурналистов) БЕРЕЗИН Максим Викторович, ведущий и автор телепроектов НВК «Саха» «Золотой микрофон» (среди радиожурналистов) ТАРАСОВ Иван Петрович, редактор Дирекции радиовещания НВК «Саха» «Дебют года» ПАВЛОВ Айтал Андреевич, корреспондент информационной программы «Вести Саха» ГТРК «Саха» «Интернет-издание года» Детский канал «ЧОХООН» НВК «Саха» «Дизайн года» АФАНАСЬЕВ Арсентий Александрович, технический редактор редакции газеты «Хаҥалас» ГАУ РС (Я) “Сахапечать» Хангаласского района «За результативность» БАГЫНАНОВА Саргылана Ивановна, корреспондент газеты «Кыым» «Медиа-персона года» ХРИСТОФОРОВА Мария Николаевна, генеральный директор ООО «Ситим-Медиа», народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) «Общественный корреспондент года» СОЛОМОНОВА Валентина Николаевна, общественный корреспондент газеты «Ил Тумэн» Специальный приз «Пресс-служба года» Отдел пресс-службы Окружной администрации г. Якутска Поздравляем коллег!

Фото: gtrksakha.ru Источник: gtrksakha.ru

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