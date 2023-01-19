Состоится закрытие выставки «Бал снежной долины»

23 января в Центре “Симэх” состоится закрытие Республиканской выставки авторской куклы «Бал снежной долины».

Закрытие выставки работ мастеров кукольного дела «Бал снежной долины» пройдёт в понедельник, 23 января, в 15.00 в Галерее национальных культур Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Понедельник — последний шанс увидеть, сфотографировать, снять на видео кукол, созданных вручную, в единичных экземплярах. Посетителям, не успевшим сфотографироваться на фоне новогодней ёлки, предложат сделать памятные кадры в красиво оформленной фотозоне.

Школьники и студенты возрастом от 14 до 22 лет могут прийти и оценить красоту самобытных экспонатов бесплатно по Пушкинской карте.

На выставке представлены работы 33 участников (среди них 6 учащихся) из 12 муниципальных образований Республики Саха (Якутия): Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Хангаласского, Верхневилюйского, Мирнинского, Нижнеколымского, Среднеколымского, Горного, Амгинского, Олекминского, Нерюнгринского.

Куклы в количестве 116 штук радуют глаз своим привлекательным внешним видом. Полюбоваться творениями якутских мастериц может любой желающий до 23 января в Национальном центре «Симэх» по адресу: г. Якутск, ДДН им А.Е. Кулаковского, Галерея национальных культур. Режим работы: 10.00 — 18.00

Приглашаем участников выставки и всех, кто ещё не успел посмотреть куклы ручной работы. Не упустите последний шанс! Вас ждут яркие впечатления и положительные эмоции!