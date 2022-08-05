Содействие занятости: 60 выпускников трудоустроятся в «Колмар»

Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография», Центру обучения «Фаворит» и проекту «Навахту.рф», 31 июля 2022 года, группа из 60 человек выехали на работу в угледобывающую компанию «КОЛМАР».

Молодые люди стали участниками федерального проекта «Содействие занятости» по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан и за два месяца освоили горнотехнические профессии, такие как: горнорабочий подземный, электрослесарь подземный, стропальщик. Обучение проходило на базе Центра обучения «Фаворит».

Слушателями стали 60 молодых людей из Аллаиховского, Амгинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Намского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Таттинского, Усть-Алданского, Усть-Янского, Хангаллаского, Чурапчинского, Эвено-Бытантайского районов и г. Якутска.

Федеральный проект «Содействие занятости» нацелен на занятость граждан республики по наиболее востребованным профессиям в регионе. По условиям проекта, выпускники, завершившие обучение обязаны трудоустроиться или открыть свое дело.

По организации дальнейшей занятости граждан содействие оказал проектный офис Навахту14.рф. Благодаря им зща последние годы всё больше местных жителей находят работу в промышленных и производственных компаниях, которые ведут деятельность на территории республики. Так, по итогам первого полугодия 2022 года работу в промышленных и инфраструктурных компаниях получили более 600 якутян, общее количество за время реализации проекта приближается к 1000 чел.

С приветственным словом выступил руководитель администрации главы и правительства РС(Я) Георгий Михайлов. Он отметил: «Благодаря проектам «Местные кадры в промышленность» и на «НаВахту14» мы движемся в правильном направлении, трудоустраивая своих местных ребят со всей республики, тем самым выполняем поручение Главы Республики»

Также с напутственными словами выступили заместитель председателя Савва Михайлов, первый заместитель директора Игорь Соловьев, заместитель руководителя НаВахту14.рф Артем Иванов и директор Центра опережающей профессиональной подготовки Владислав Хабаров.

Как отметил заместитель председателя Госкомзанятости Савва Михайлов: «Сегодня мы провожаем нашу 15 группу молодых ребят в угольную компанию Колмар на подземных рабочих, они будут работать вахтовым методом 3 на 1».

По итогам первого полугодия текущего года по проекту «Местные кадры в промышленность» трудоустроено свыше 6,5 тысяч человек.

Пожелаем нашим курсантам успешной, плодотворной работы и закрепиться в большую, передовую компанию!