Сложная ситуация с лесными пожарами в трех районах Якутии — Оперштаб КЧС

На вечернем заседании постоянно действующего Оперативного штаба Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия), проведённом 30 июля первым вице-премьером Правительства Якутии Дмитрием Садовниковым, рассмотрена ситуация по тушению лесных пожаров, действующих рядом с населёнными пунктами.

По данным и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгения Перфильева, сложная ситуация наблюдается на территориях Сунтарского, Верхневилюйского и Среднеколымского районов. Евгений Перфильев отметил, что по Мирнинскому району наблюдается стабилизация ситуации. «Вчера в Мирнинский район дополнительно направлены авиадесантники из федеральной группировки Авиалесоохраны, которые прибыли в Мирный на самолёте Ил-76 МЧС России. 70 человек работают на пожаре у села Арылах, 30 – на вновь обнаруженном пожаре в Мирнинском районе», – отметил он. Также на тушении лесного пожара у посёлка Арылах привлекались воздушные суда.

На тушении лесного пожара у села Нахара Сунтарского района весь день работал самолёт-амфибия Бе-200. «Совершено 13 сливов, сброшено 105 тонн воды. Туда дополнительно привлечены силы, которые высвободились с локализованных и ликвидированных пожаров», – сказал Перфильев. Кроме того, на пожаре около села Чагда в Алданском районе вертолёт Ми-8 водосливным устройством произвёл семь сливов воды.

Сегодня обслуживаются 25 лесных пожаров на территории 16 районов. Из них локализовано пять лесных пожаров на общей площади 2 497 гектаров в Мирнинском, Оймяконском, Сунтарском, Таттинском и Усть-Майском улусах. Отмечено некоторое снижение количества вновь возникаемых пожаров. Кроме того, Евгений Перфильев отметил сложный пожар в Таттинском улусе, который удалось ликвидировать сегодня.

Всего на вечер 30 июля 2022 года действует 106 лесных пожаров на общей площади 168 962 гектара и два ландшафтных (природных) пожара на землях иных категорий.

На тушение в течение дня привлечён 1 451 человек, в том числе 895 человек из парашютно-десантной пожарной службы, 218 человек из лесопожарной службы, 146 – из государственной противопожарной службы,192 добровольца из числа местного населения. Задействовано 146 единиц техники.

На заседании заслушана информация о мерах по тушению лесных пожаров руководителей Алданского, Вилюйского, Верхневилюйского, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Оймяконского, Сунтарского, Среднеколымского, Таттинского и Томпонского районов.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, кратковременные дожди ожидаются в Оленёкском, Жиганском, Кобяйском, Мирнинском, Томпонском, Олекминском, Ленском, Нерюнгринском районах, местами ожидаются грозы с порывами от 15 до 18 метров в секунду. Чрезвычайно высокий пятый класс пожароопасности в лесах сохраняется в Томпонском, Нюрбинском, Алданском районах, высокий четвёртый класс пожароопасности – в Намском, Чурапчинском, Усть-Алданском и Усть-Майском улусах. Сегодня высокий четвёртый класс установился в Таттинском и Среднеколымском районах.