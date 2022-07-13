Сколько собрали в помощь Чомчоевым?

Вчера вечером в Доме дружбы народов им. Кулаковского прошел концерт – акция в поддержку семьи ЧОМЧОЕВЫХ.

Весной всю республику облетела страшная новость о нападении на ученого Анатолия Чомчоева на постоянном месте жительства — Полигоне Холода по Вилюйскому тракту.

Как только кинули клич, многие откликнулись. Чомчоевы строят новую холомо – традиционную якутскую землянку, в которой летом прохладно, а зимой тепло. У нее более экономичное содержание.

В организации акции приняли участие многие якутяне. Администрация Дома дружбы народов им. Кулаковского предоставила зал бесплатно. Они же взяли на себя изготовление афиш и роликов. СМИ и паблики распространили информацию о предстоящем мероприятии. Многие звезды сцены согласились выступить безвозмездно.

Перед концертом билеты уже невозможно было купить. В зрительном зале ДДН им. Кулаковского 548 мест. Через кассу ДДН им. Кулаковского было продано 323 билета. Организаторы продали 203 билета. 11 ряд — 22 места не были проданы. Перед началом мероприятия перед кассой стояла толпа, в надежде, что удастся купить билет. Было много людей пенсионного возраста.

В ходе акции выступили депутаты Ил Тумэна Гаврил АЛЕКСЕЕВ, Феодосия ГАБЫШЕВА, Елена ГОЛОМАРЕВА, Мария ХРИСТОФОРОВА. Выступил и общественный деятель Александр ПАХОМОВ.

Самое крупное пожертвование сделал Владимир ПОСКАЧИН, глава Верхневилюйского улуса. Сертификат на 100 тысяч рублей был вручен в ходе вечера. «Алмазы Анабара» купили 50 билетов.

По ходу мероприятия люди опускали наличные в ящик для пожертвований. Как сообщили организаторы, в ящике оказалось 34 950 руб.

Как выяснил SakhaLife, было продано 526 билетов по 500 рублей. Считая выручку из ящика для пожертвований и пожертвование Поскачина, общая сумма получается 397 950 рублей.

Настрой собравшихся был очень созидательным. Люди с удовольствием откликнулись на акцию.

Конечно же, аплодисменты сорвали звезды эстрады. Зал тепло встретил группу «Сунтаар суhума» во главе с поэтессой Натальей МИХАЙЛОВОЙ – САЙА и ансамбль из Строительного округа во главе с Аурикой СТРУЧКОВОЙ.

Каждый желающий может оказать помощь в строительстве нового холомо для Чомчоевых. Приводим реквизиты.

Номер карты: 2202 2023 4026 8329

Моб/банк +79248730337

Получатель: *ЧОМЧОЕВ АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ*

Номер счёта: 40817810076002086050

Банк получателя: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 049805609

Корр. счёт: 30101810400000000609

ИНН: 7707083893

КПП: 143502001

SWIFT-код: SABRRUMM

И помните, даже 100 рублей на благотворительность — это нормально! С миру по нитке — реальная помощь!

Всем миром поможем ученым, энтузиастам, людям, любящим друг друга, в строительство нового холомо!

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