Штормовое предупреждение в Якутске: аномальный холод! Без необходимости лучше не выходить на улицу

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОМ ЯВЛЕНИИ ПОГОДЫ!

Якутский гидрометцентр предупреждает, что 14-18 января 2023г. в г. Якутске ожидается опасное явление – аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7° и более.

В ближайшие сутки 14 января в Оленекском, на севере Мирнинского, в Жиганском, Кобяйском, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Горном, Намском районах сильный мороз до -52-57°, в пониженных местах -57-62°.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует:

— сократить пребывание на морозе и без необходимости не выходить на улицу. Особенно это касается маленьких детей.

— тщательно подбирать гардероб: одеваться по погоде, не надевать тесную одежду и обувь, так как это способствует уменьшению кровообращения и быстрому замерзанию.

— при первых признаках обморожения (дрожь, потеря чувствительности, бледная кожа, онемение, ощущение покалывания) зайти в ближайшее теплое помещение. Охлажденные участки согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку.

— при признаках глубокого обморожения ограничиться наложением на пораженную поверхность теплоизолирующей повязки. Срочно вызвать врача.

— во избежание пожаров использовать только исправные электрообогревательные приборы.

— избегать перегрузки электросети, не включать в одну розетку сразу нескольких мощных потребителей энергии.

— не оставлять на ночь включенные электрообогреватели, не использовать их для сушки вещей.

— не позволять детям играть с такими устройствами.

— устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели.

— печь в сильные морозы лучше топить 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время, чтобы перекал печи не стал причиной пожара.

— собираясь в дорогу, обязательно сообщите родным и близким о маршруте движения и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения. Не забудьте взять с собой средства связи, зарядные устройства и аккумуляторы к ним, запас продуктов, спички, фонарик и запасной комплект теплой одежды. В пути не помешает термос с горячим чаем, кофе.

Специалисты МЧС России призывают всех и каждого соблюдать элементарные правила безопасности, быть осторожными в быту, беречь свою жизнь и жизнь близких. С наступлением сильных холодов и туманов необходимо следовать противопожарным требованиям при пользовании пиротехникой, бытовыми электроприборами, системами теплоснабжения. Водителям не стоит выезжать на дальние расстояния на неподготовленном автомобиле.

В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных служб «112»!