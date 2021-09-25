Школы и организации допобразования в Якутске переведены на дистанционку

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ

Сегодня, 25 сентября на заседании Санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа «город Якутск» под председательством заместителя главы города по социальным вопросам Натальи Степановой принято решение о временном приостановлении учебного процесса и внешкольных занятий в детских образовательных организациях с 1 по 12 классы и организовать образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий с 25 сентября по 8 октября.

Решение принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями на основании письма Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 24 сентября 2021 года.

В г. Якутске за 37 неделю 2021 года зарегистрировано 8171 случай заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости на 10 тыс. населения составил 234,9, что выше недельного эпидемического порога в 2,6 раза (ЭП – 89,4) и выше показателя предыдущей недели на 12,8%.