Школьная столовая в Борогонцах будет работать на СЫРЬЕ?

Ударная стройка в Усть — Алданском улусе. В 2022 году будет построена еще одна школа

На улице Ленина в селе Борогонцы в рамках нацпроекта «Образование» строится новая школа на 450 мест. Заказчик – ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)». Генеральный подрядчик — ООО «РусСтрой».

Общеобразовательное учреждение на 450 мест представляет собой единое разноэтажное здание от 2 до 3-х этажей и будет состоять из двух блоков. Конструктивная схема здания — несущие наружные и внутренние стены из бетонных блоков с опиранием на них сборных плит перекрытий.

В школе запроектированы 17 учебных классов, 3 лаборатории с подсобными помещениями, кабинет информатики, 2 лингафонных кабинета, кабинет рисунка и черчения, мастерские для технического и нетехнического видов труда. Для занятия спортом предусмотрены спортивный зал 24х12 м с раздевалками гимнастический 12х12м с раздевалками. Кроме того, в школе будут столовая на 150 посадочных мест, которая будет работать на сырье, административные и медицинские кабинеты, гардеробные, рекреации, актовый зал на 270 мест с артистическими и подсобными помещениями, а также библиотека.

Общая площадь территории составляет 1,52 га. На участке предусмотрены метеорологические и географические площадки, площадки для посадки овощных и полевых культур, для тихого отдыха и подвижных игр.

Строители приступили к возведению школы весной этого года. Строительная готовность составляет 16,94%. Построены насосная станция, противопожарные и хозяйственно-питьевые резервуары. Частично завершен нулевой цикл, остались монолитные участки, которые планируют бетонировать весной, в теплую погоду. Ведутся кладочные и сварочные работы.

Открытия новой школы очень ждут жители села. В последние годы в Борогонцах идет активное строительство многоквартирных и частных домов, поэтому потребность в социальных объектах очень высока.