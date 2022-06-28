Сетевой фестиваль русской электроники «Настоящее будущее» в Якутске
30 июня сетевой фестиваль-форум, посвященный отечественной электронике, откроется в Якутске.
30 июня на базе «Точки кипения» в Якутске пройдет федеральный фестиваль-форум «Настоящее будущее». Профориентация для школьников, исследования и развитие Арктики, умные города и технологии для поселений, расположенных в сложных климатических условиях, наработки дизайн-центра СВФУ – обо всем этом расскажут эксперты форума. Среди них лидеры технологических компаний, ведущих вузов республики Саха (Якутия), представители технопарков и Кружкового движения НТИ. Приглашаем к участию школьников и их родителей, студентов, учителей и университетских преподавателей.
Участники форума узнают:
— как устроены передовые решения в области электроники для экстремальных климатических условий,
— какие технологические проекты сегодня реализуются в Арктике,
— с помощью каких инструментов профориентации повышать интерес школьников к технологиям.
В форуме участвуют:
− Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия),
− Оксана Кухарчук, член правления, вице-президент по управлению персоналом АО «Элемент»,
− Петр Иванов, проректор СВФУ
и многие другие.
Также состоится торжественное открытие Дизайн – Центра «Север» (микроэлектроника) с участием вице-президента по управлению персоналом АО «Элемент» Оксаны Кухарчук.
В дизайн-центре электроники «Север» студенты под руководством квалифицированных сотрудников будут заниматься разработкой новых электронных устройств и аппаратно-программных комплексов на основе отечественной элементной базы и научных разработок СВФУ. Сотрудники и студенты под эгидой АО «Элемент» будут получать консультации и мастер-классы от ведущих отечественных специалистов. Также совместно с АО «Элемент» будут проводиться коллаборации с ведущими научно-производственными организациями и поиск индустриальных партнеров для реализации разработок дизайн-центра.
Проект позволит значительно увеличить компетенции студентов в области разработки электронных приборов, послужит связующим звеном между научными разработками СВФУ и производственным сектором, а также станет инкубатором новых студенческих стартапов в области электронных разработок.
Дизайн электронных приборов, в отличие от других традиционных для Республики Саха (Якутия) видов производства, не требует привлечения больших вложений, производственных мощностей, оборудования и может стать одним из экспортно-ориентированных секторов наряду с IT.
3 июля 2022 года на центральной площадке республиканской ярмарки образовательных организаций «Профориентация 2022» для школьников и абитуриентов пройдёт выставка инновационных предприятий. Все это будет в шаговой доступности — от места презентаций лучших предприятий будущего до места, где можно получить информацию об образовательных программах и лучших преподавателях и педагогах.
В июне в Якутии в рамках фестиваля-форума уже прошли акселерационные сессии, в которых принимали участие студенческие команды Северо-Восточного федерального университета.
“В сессиях участвовали три команды, которые представили конструктор кубсата, большой наукоёмкий проект «умной одежды» с использованием графена и с электронным управлением, очень актуальный для Якутии с ее морозами, датчик для измерения глубины”, — рассказала Ольга Прудковская, заместитель руководителя проекта «Практики будущего».
Все мероприятия форума проводятся бесплатно для детей и взрослых. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://future-expo-fest.ru.
«Настоящее будущее» – это масштабный ежегодный проект, который проходит в 10 городах России. Его задача – передать потенциал российской сферы электроники для молодежи, сформировать сообщество молодых профессионалов, технологических энтузиастов и представителей компаний – лидеров в индустрии, сориентировать школьников, студентов и абитуриентов в мире профессий и задач электроники, на которые нужно сделать ставку уже сегодня. Ключевым событием программы станет выставка-фестиваль «Настоящее будущее», которая объединит инновационные разработки российских компаний и высказывания современных художников в разговоре о технологиях, понимании будущего и места человека в нем. Выставка пройдет 8-16 июля в Севастополе в партнерстве с Всероссийским образовательным интенсивом «Архипелаг 2022».
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